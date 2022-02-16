Ученые улучшили зрение животным с помощью дополнительных глаз

Специалисты, в область офтальмологии которые следили за экспериментом, отмечают перспективность применения подобных технологий во время лечения пациентов с недостатками зрения.

Ученые из Австралии смогли улучшить зрение овцам путем вживления им бионических глаз поверх сетчатки. Специальное устройство называется Phoenix 99. Оно транслирует картинку из микрокамеры на сетчатку глаза в виде электрических сигналов.

Сигналы обрабатываются оптическим нервом, а затем попадают в мозг. Таким образом обладатель устройства может видеть куда лучше, чем при помощи лишь биологических глаз.

Удачный эксперимент на овцах позволил ученым подать заявку на проведение испытаний на людях. Эксперимент должны провести при участии 99 добровольцев.

По словам доктора офтальмологии из Нью-Джерси Дайан Хилал-Кампо, развитие технологий поможет избавить человечество от многих болезней.

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