Археологам пришлось похоронить найденный артефакт времен ацтеков

Уникальную систему туннелей, защищающих столицу ацтеков от наводнений и потопов, археологам пришлось вновь законсервировать на неопределенный срок.

В попытке раскрыть ацтекские тайны археологи обнаружили туннель на территории Мексики.

Уникальная старинная система дамб и водных путей защищала город ацтеков Теночтитлан от наводнений и потопов, сообщает Science Alert.

Теночтитлан считался возможной столицей империи ацтеков. Город был тщательно спланирован и обеспечен системой дамб для предотвращения наводнений. После колонизации испанскими конкистадорами большинство построек были разрушены, но часть из них в начале 1600-х годов попытались восстановить.

Такой объект был обнаружен археологами Национального института антропологии и истории в 2019 году. Туннель имел протяженность всего 8,4 метра и был частью монумента Альбаррадон-де-Экатепек, который тянулся на целых 4 километра.

В туннеле нашли 11 доиспанских глифов: например, боевой щит, хищных птиц и капли дождя. Ученые считают, что их оставили неиспаноязычные жители Экатепека и Чиконаутла.

Раскопки туннеля готовили превратить в открытую выставку, которая могла продемонстрировать синтез испанской и ацтекской культур.

К сожалению, банальная нехватка денежных ресурсов не позволила осуществить эти планы. Экспозицию нужно было защитить от разрушения должным образом, но это не смогли сделать.

Тогда было принято решение ее вновь перезахоронить, чтобы уберечь находку от вандализма или повреждений. В будущем археологи планируют вначале построить специальную кладку для защиты глифов, а уже потом раскрыть туннель.

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