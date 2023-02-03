Археологи нашли 2000-летние драгоценные камни

Исследователи говорят, что «это не то, что носили бы бедняки».

В ходе археологических раскопок в Карлайле (Англия) ученые нашли возле Вала Адриана 2000-летние гравированные драгоценные камни.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Сообщество Крикетный клуб Карлайла поддерживало команду археологов, раскапывающую римскую баню после ее первоначального открытия в 2017 году. Она находится возле римского форта Укселодунум (что означает «высокий форт»), также известного как Петриана, в районе Карлайл Стэнвикс. Укселодунум построили для контроля территорий к западу от современного Карлайла и жизненно важного перехода через реку Эдем.

Он был расположен за барьером Адриана, при этом Вал образовывал его северную оборону, а ее длинная ось была параллельна Валу. В форте находился гарнизон Ала Петриана, кавалерийского отряда численностью 1000 человек, все члены которого получили римское гражданство за проявленную доблесть на поле боя.

Предыдущие раскопки бани выявили несколько комнат, систему гипокауста, терракотовые водопроводные трубы, неповрежденные полы, расписные плитки и фрагменты кастрюль. Баня использовалась солдатами для отдыха и купания.

Там несколько высокопоставленных солдат или римская элита потеряли гравированные драгоценные камни во время купания в ее нагретых водах, которые затем смывались в канализацию при очистке бассейнов. Гравированные драгоценные камни, известные как инталии, датируются концом 2-го или 3-го века нашей эры, включая аметист, изображающий Венеру, держащую цветок или зеркало, и красно-коричневую яшму с изображением сатира.

«Вы не найдете таких драгоценных камней на римских памятниках с низким статусом. Таким образом, это не то, что носили бы бедняки. Некоторые инталии крошечные, около 5 мм, 16 мм ‒ самая большая глубокая печать. Мастерство гравировки таких крошечных вещей невероятно», ‒ сказал Фрэнк Джиекко из Wardell Armstrong.

При раскопках также было обнаружено более 40 женских шпилек, 35 стеклянных бусин, глиняная фигурка Венеры, кости животных и плитка с имперскими штампами, что позволяет предположить, что баня представляла собой монументальное сооружение, использовавшееся не только гарнизоном Укселодуна, но и римской элитой, жившей поблизости.

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