На древнем щите обнаружили название неизвестной страны

Щит, приобретенный музеем Резана Хаса, раскрыл ученым название неизвестной страны.

Об этом сообщает Arkeo News.

Этот бронзовый щит, принадлежавший урартскому царю Аргишти, был найден в пределах границ Агры-Патноса или Муша на востоке Турции. Доцент Орхан Варол сказал, что эксперты определили название ранее неизвестной страны на артефакте. Так, там обнаружили существование новой страны под названием Карини, написанной идеограммой KUR, которая является знаком страны.

По словам Варола, большая часть урартских надписей состоит из военных походов и побед царей, начертанных на каменных блоках, таких как андезит, базальт и известняк, или на скалистых участках.

«Мы также получаем информацию о войне и победе в урартских военных орудиях. Понятно, что помимо использования урартских щитов на поле боя, они также могли служить знаком победы для королей. Иногда на щите указывается, что завоеванная страна или оружие войны было посвящено главному богу. В руках короля или великого воина щит, играющий важную роль в победе в войне, приобретает символическое значение и ценность, будучи обработанным клинописью», — сказал он.

Bronze shield which belonged to Sardur II, the king of Urartu who ruled in the 8th century BC. The shield is decorated with bulls and lions. The inscription engraved along the edge reads: «Sardur, the son of Argisti, devotes this shield to God Khaldi» https://t.co/65O8VL9KSf pic.twitter.com/XvFJaD8R0r

— oldeuropeanculture (@serbiaireland) October 3, 2020