Археологи нашли драгоценность, которой 5 тысяч лет

Открытие указало ученым на «всю сложность коммерческих и культурных взаимоотношений в евразийской истории».

На международной конференции по археологии и искусству Южной Азии продемонстрировали результаты раскопок поселений начала бронзового века, которые провели в Омане.

Об этом сообщает Oman Daily.

Археологические работы прошли под руководством оманско-американской команды, которую возглавили профессора Аль-Джахвари, Халед Дуглас и Кимберли Уильямс. По результатам исследования удалось найти уникальную коллекцию серебряных украшений в могиле ІІІ тысячелетия до нашей эры.

Там были разные части ожерелья, кольца и другие остатки драгоценностей. Особенное внимание обратили на серебряное кольцо с печатью, изображающей индийского бизона. Его порой связывали с представителями культуры Индской долины (Хараппы).

5000-year-old silver jewelry found in Omanhttps://t.co/8i7UHIup6V pic.twitter.com/hWdCrtyxrY — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) November 7, 2022

По мнению ученых, артефакт указывает на активность купцов в межрегиональной торговле. Подобные изображения часто встречались на каменных печатях в Иране, Месопотамии и Бахрейне, но и в Омане их тоже находили раньше. Инновационная технология показала, что серебро происходит из турецкой Анатолии, что в очередной раз указывает на комплексную торговую систему, существовавшую даже в древние времена.

«Открытие в гробнице в Аль-Батине серебряного перстня, вероятно, сделанного в Месопотамии (Ирак), использование серебра из Анатолии (Турция) для индивидуума, связанного с цивилизацией Инда (Пакистан и Западная Индия), показывает всю сложность коммерческих и культурных взаимоотношений в евразийской истории», – поделился эксперт по торговле между Оманом и долиной Инда Деннис Френез.

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