Раскрыта тайна волшебных кругов Намибии

Ученые в рамках нового исследования выяснили, что возникновение волшебных кругов в пустыне Намиб обусловлено интенсивностью дождей в этом регионе.

Об этом пишет ScienceAlert.

По мнению исследователей, эти круги образовываются, потому что местная трава характеризуется очень длинными корнями, обеспечивающими ее доступом к воде. Дело в том, что в этом регионе очень редко и нерегулярно идут дожди. Трава внутри таких кругов временно появляется и потом исчезает, а вот непосредственно на самих кругах она продолжает свое существование.

«В условиях пустыни трава самоорганизуется таким образом, чтобы иметь больше шансов выжить. Они образуют такую четкую круговую концентрацию, чтобы их корни могли достать до воды на большой глубине. Такая самоорганизация травы позволяет ей защищаться от засушливых условий. Формируя такой узорчатый ландшафт из равномерно расположенных кругов, трава напрямую извлекает выгоду из скудных водных ресурсов за счет другой растительности», – утверждают ученые.

Отметим, что Волшебные круги Намибии, также известные как «Ведьмины круги», «чудесные круги», «магические круги» и «загадочные круги», являются круглыми участками земли без растительности диаметром от 2 до 15 метров. Их окружают кольца сухой зелёной травы, которые могут существовать до 75 лет.

Помимо теории о саморегуляции растительности в борьбе за воду в условиях засухи, есть другая. Согласно ей, термиты уничтожают корни растений и провоцируют их полное отмирание с целью облегчить себе почву для передвижения.

Известно о 40 экспедициях биолога Норберта Юргенса, который в 2013 году зафиксировал, что ежегодно в каждом круге встречается один и тот же вид – песчаный термит Psammotermes allocerus. По его словам, волшебные круги являются «выдающимся примером экосистемной инженерии», которая создала уникальный ландшафт с растущим биоразнообразием.

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