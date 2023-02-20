Археологи нашли еврейскую микву в Польше

По словам ученых, открытие прекрасно сохранилось, что необычно.

В Освенциме (Польша) археологи нашли деревянную микву, построенную 300 лет назад.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Миква — это водный резервуар, используемый для ритуального погружения для достижения ритуальной чистоты в иудаизме. Традиционные методы строительства миквы основаны на правилах, изложенных в Торе и в классической раввинистической литературе.

В тексте описывается, как миква должна быть подключена к природному источнику или колодцу с природной водой и, таким образом, может питаться реками и озерами, источником которых являются природные источники. Цистерна, наполненная дождевой водой, также может использоваться в качестве источника воды для миквы, если вода никогда не собирается в сосуд.

Археологические работы в Освенциме проводились в рамках подготовки к строительству подземной автостоянки, где исследователи обнаружили ряд артефактов средневековья, а также деревянную микву, построенную 300 лет назад.

«Мы раскопали несколько ступенек, ведущих вниз к деревянному полу, который сначала оказался фрагментом деревянной хижины. Однако после удаления последовательных слоев земли это оказалась деревянная миква», – поделился археолог Гжегож Монджицкий.

Миква прекрасно сохранилась, что необычно, поскольку древесина обычно разлагается и разрушается грибками и микроорганизмами, такими как бактерии. Заболоченные условия означают, что кислород не может проникнуть в древесину, что препятствует размножению бактерий.

Евреи впервые поселились в Освенциме во второй половине 16 века, когда большинство зданий в городе было построено из дерева. Найденная исследователями деревянная миква датируется 17 или 18 веком, что представляет собой историческую и архитектурную ценность для понимания основных элементов еврейской жизни в Освенциме.

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