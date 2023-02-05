Археологи нашли новые следы жизни Саксонского дворца

Археологи, занимающиеся реконструкцией Саксонского дворца, сделали новые открытия в вопросе дворцовой жизни.

Об этом сообщает Nauka w Poslce.

Саксонский дворец расположен в Варшаве, Польша. Его строительство началось в 1661 году Яном Анджеем Морштыном. На протяжении веков дворец много раз перестраивался и расширялся, но был разрушен во время Второй мировой войны немецкой армией во время планомерного разрушения Варшавы.

Остались только части центральной аркады, в том числе Могила Неизвестного солдата, которая сегодня является символической могилой в память о безымянных солдатах, погибших при защите Польши. После войны поддерживаемое Советским Союзом правительство убрало руины дворца и перевезло их через реку Вислу, где они использовались для реконструкции частей города.

При раскопках дворца были обнаружены фундаменты, колодцы и туалеты 17 века, а также около 46 000 артефактов. К ним относятся монеты, украшения, медальоны и сосуды с украшениями или заводскими клеймами. Команда также обнаружила фрагменты скульптур, в первую очередь путто в стиле барокко, которые, вероятно, прибыли из дворцовых садов или из королевской часовни Святой Анны.

При раскопках дворцовых туалетов команда обнаружила кольцо из серебра и золота с бриллиантом.

«Больше всего объектов для исследования было получено из колодцев и уборных. Их использовали как мусорную свалку, куда все сбрасывали», – сказала научный координатор Мария Вардзыньска.

О сохранении и реконструкции Саксонского дворца объявил в 2021 году президент Польши Анджей Дуда, который внес в парламент законопроект о восстановлении дворца как символическом завершении реконструкции города из руин Второй мировой войны.

«Курсор» сообщал, что ученые раскрыли тайны древнеегипетских материалов для мумификации.