Археологи нашли обезглавленные скелеты на римском кладбище

Археологи проводили раскопки в рамках подготовки к строительству новых домов в Уинтрингеме (Великобритания), в ходе чего нашли римское кладбище с обезглавленными скелетами.

Об этом сообщает Heritage Daily.

В римский период в этом районе находились небольшие фермы и растущие поселения, связанные между собой сетью дорог, которые соединяли поселения с городом Дуровигутум (сейчас называется Годманчестер). Всего выявлено 17 погребений, в 11 из которых обезглавлены скелеты, голова которых поставлена ​​у ног.

Любопытно, что у одного из обезглавленных скелетов вместо головы был глиняный сосуд, а остальные нашли захороненными рядом с керамикой. Такая практика – не редкость в римской Британии. На римском кладбище, обнаруженном в феврале прошлого года возле деревни Флит-Марстон в Бакингемшире, нашли 40 скелетов, также захороненных с головой, расположенной у ног.

На Кладбище Уинтрингема, которое датируется 3 веком нашей эры, были обнаружены римские монеты, броши, свинцовую тарелку, гончарные сосуды, большое количество жерновов, а также римскую печь. Находки изучат ученые, чтобы получить представление о погребальных обрядах людей, живших в этом районе во времена Римской империи. В рамках раскопок на этих территориях также было обнаружено крупное земледельческое поселение железного века, состоящее из 40 каменных разворотов и сети путей и ограждений.

«Эти результаты значительно расширяют наше понимание истории местного ландшафта, которым мы теперь можем поделиться с местными сообществами и на национальном уровне благодаря нашей работе с Digging for Britain», – утверждают эксперты.

«Курсор» сообщал, что историки назвали еще одну версию смерти царицы Клеопатры.