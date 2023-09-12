Раскрыта тайна происхождение неизвестного артефакта в Австралийском музее

Этот артефакт хранился там с 1997 года.

Палеонтологам удалось определить, кому принадлежит кость, которой более 240 миллионов лет, хранящаяся долгие годы в Австралийском музее.

Об этом сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Благодаря современным технологиям ученым удалось определить, что кость была частью амфибии, размер которой достигал одного метра, если измерять существо от головы до хвоста. Эксперты считают, что перед ними оказалась часть от скелета гибрида саламандры-гиганта и крокодила.

Новый вид получил название "Arenaerpeton supinatus", что в переводе с латинского означает "лежащая песчаная лиана". Считается, что эти существа обитали на Земле еще до появления динозавров.

Ученые предполагают, что животные охотились за рыбой, используя свои зубы.

"Курсор" писал ранее, что в Бельгии с помощью металлоискателя нашли часть таинственного бронзового артефакта, известного как римский додекаэдр, которому более 1600 лет.