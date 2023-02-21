Археологи нашли секс-игрушку, которой около 2 тысяч лет

15:02, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Это первый известный пример, обнаруженный где-либо в римском мире.

Во время раскопок в Виндоланде, на севере Англии, археологи обнаружили деревянный фаллос, который может быть почти 2000-летней римской секс-игрушкой.

Об этом сообщает Cambridge University Press.

Изначально фаллос считался инструментом для штопки, потому что его обнаружили во рву форта 2-го века вместе с остатками кожаной обуви, аксессуаров для одежды, небольших инструментов и обрезков кожаных отходов. Однако исследователи из Университета Ньюкасла и Университетского колледжа Дублина полагают, что деревянный артефакт на самом деле является  изображением фаллосом, используемым в качестве секс-игрушки. Это первый известный пример, обнаруженный где-либо в римском мире.

Согласно верованиям римлян, фаллос воплощал идею мужской воспроизводящей силы и был одним из знаков безопасности государства (sacra Romana), дающим защиту и удачу. По всей длине стены Адриана и на военных объектах в разных местах вырезали 59 известных гравюр мужских гениталий, также известных как фасцинус или фасцинум, символизирующих мужской фаллос.

Их также часто изображали на расписных фресках и мозаиках, либо же они составляли часть украшения других предметов. Например, украшали рукоятку ножа или вырезали на глиняной посуде. Маленькие портативные фаллосы из кости или металла обычно носили в виде подвесок на шее.

Сейчас ученые изучают три возможных объяснения назначения фаллоса: первое — это сексуальный инструмент, второе — пестик, а третье — декоративная функция, которую можно вставить в статую.

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