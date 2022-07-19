Археологи обнаружили 2000-летнее кладбище с гигантскими гробницами

Иранский эксперт сказал, что вазообразные гробницы находились в реке и, вероятно, были построены в соответствии с принципами митраизма.

В Ахвазе, столице провинции Хузестан на юго-западе Ирана, было обнаружено древнее кладбище, содержащее гробницы в форме урн. Кладбище было случайно обнаружено во время бурения нефтяных скважин на реке Карун в городе Ахваз.

Кладбище, расположенное примерно в 150 метрах от реки, содержит останки древних людей и несколько могильных урн бежевого цвета, покрытых натуральной смолой, сказал иранский археолог Хоссейн Фейзи.

В дозороастрийском Иране митраизм был поклонением Митре, иранскому божеству солнца, справедливости, договора и войны. Это божество, известное в Римской империи во втором и третьем веках нашей эры как Митра, почиталось как покровитель имперской верности. Митраизм быстро пришел в упадок, когда император Константин принял христианство в начале четвертого века нашей эры.

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