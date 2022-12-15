Археологи обнаружили двери древнего дворца в Ираке

Раскопки, которые привели к этому открытию, начались в середине октября.

В ходе археологических раскопок в Нимруде, Ирак, была обнаружена огромная дверь дворца, принадлежавшая ассирийскому царю Адад-Нирари III во время его правления с 810 по 783 год до нашей эры.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Открытие было сделано исследователями из Пенсильванского университета во главе с археологом Майклом Данти, которые обнаружили, что размер двери составляет почти 2 метра.

Недавние раскопки в этом районе начались в середине октября и этот проект представляет собой крупнейшие археологические раскопки, проведенные в этом районе с момента его уничтожения боевиками ИГИЛ в 2016 году. Тем не менее, этот район имеет долгую историю археологических исследований, которые начались в середине 19 века с британского археолога Остина Генри Лейарда.

В дополнение к двери было обнаружено несколько плит, на которых были вписаны списки предков царя Адад-Нирари. Данти сказал, что дверь, возможно, уже была обнаружена Лейардом и, возможно, позже была перемещена в Британский музей, а затем перезахоронена в Ираке.

Данти объясняет, что плита, найденная его командой, вероятно, была обнаружена Лейардом, а затем повторно закопана в новом кургане руин после того, как он ушел, и Дворец из сырцового кирпича с высокими стенами рухнул.

«Это было похоже на судебную археологию. Нам пришлось заново раскапывать старые раскопки», — сказал Данти.

Команда обнаружила яму в полу в одном из дверных проемов, где Лейард снял плиту, которая находится в Британском музее.

«Мы видели следы того, что было увезено, сохранившееся под новыми руинами. Временами казалось, что мы раскапываем историю археологии XIX века», — говорит Данти.

Археолог объяснил, что он узнал это место в рассказах о путешествиях Лейарда, когда читал их в студенческие годы.

Поскольку районы Нимруда были разрушены ИГИЛ, исследователям пришлось перемещаться по нескольким слоям разрушенных зданий и обломков, чтобы провести успешные раскопки.

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