Археологи обнаружили портрет царя в китайской пирамиде в возрасте 4300 лет

Группа археологов сообщила об обнаружении высеченного в камне лица короля у подножия пирамиды Симао, возраст которой составляет 4300 лет, в северо-западном китайском городе Шэньму, провинция Шэньси.

Археологический объект Симао расположен в северной части Земляного плато, на южной окраине пустыни Ордос. Это место датируется примерно 2000 годом до нашей эры, к концу периода Луншань, и занимает площадь около 400 гектаров. Стены Симао, крупнейшего известного обнесенного стеной района того периода, первоначально считались частью Великой Китайской стены, но обнаружение нефритовых фрагментов дало толчок археологическим исследованиям, которые показали, что это место относится к неолиту.

Пирамиды в Симао имеют высоту более 70 метров и почти в два раза меньше египетских пирамид в Гизе, построенных в тот же период. Но в отличие от других древних пирамид, Симао имела функциональное назначение: на ее вершине находился дворец площадью более 80 000 квадратных метров — почти десять футбольных полей.

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