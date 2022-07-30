Археологи обнаружили в Египте 2700-летнюю жертву инсульта

Мумия, предположительно, женщина в возрасте от 25 до 40 лет, является одним из, если не самым ранним примером инсульта у египетской мумии.

Недавний медицинский осмотр египетской мумии привел к новому открытию. Так, считается, что это один из, если не самый ранний, пример инсульта у египетской мумии.

После осмотра исследовательская группа из Испанской национальной программы научных исследований, технологий и инноваций пришла к выводу, что мумия, женщина в возрасте от 25 до 40 лет, умершая около 2700 лет назад, перенесла правосторонний инсульт.

Мумию исследовали как макроскопически, так и рентгенологически. Результаты, опубликованные в прошлом месяце в журнале World Neurosurgery, объясняют, что положение плеч, головы, согнутой руки и поворот левой ноги мумии женщины указывают на то, что она перенесла инсульт с правой стороны мозга.

Исследователи также отмечают, что в процессе мумификации у нее осталась палка или костыль, которые, по их предположению, она использовала при жизни после инсульта.

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