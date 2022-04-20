Археологи обнаружили в Уэльсе мрачную находку времен Римской империи

Останки наемника римской эпохи и его обезглавленной жертвы были обнаружены на месте археологических раскопок в Уэльской долине Гламорган.

Марк Коллард — археолог и руководитель проекта раскопок Rubicon Heritage — рассказал Live Science, что у наемника было «весьма необычное» захоронение.

Он добавил: «Оно находится посреди поля возле римской виллы с видом на долину и море. Это отличное место, чтобы быть похороненным».

Мужчина, ростом 5 футов 9 дюймов и которому было около 20 лет, похоже, страдал от инфекции среднего уха, которая могла распространиться на его череп и могла стать причиной его смерти.

Он был похоронен лицом вниз в деревянном гробу, заколоченном гвоздями, в котором также лежали сапоги из кованых гвоздей, длинный железный меч и серебряная брошь для арбалета.

Archaeologists left baffled by grim Roman discovery made in Wales: 'Quite peculiar'https://t.co/cmTtktWfUD pic.twitter.com/vII3N4bNVt — Daily Express (@Daily_Express) April 20, 2022

Последние два артефакта связывают человека с римскими вооруженными силами конца четвертого и начала пятого веков нашей эры.

В этот период времени, когда римский контроль в Британии начал ослабевать, империя наняла наемников для борьбы с захватчиками.

Основываясь на его броши, которая имеет сходство с теми, что были найдены в континентальной Европе, команда полагает, что мужчина был нанят именно таким образом, хотя он также мог быть захватчиком. Команда надеется, что генетический анализ прояснит ситуацию.

Очевидной жертве этого мужчины также было около 20 лет, и он был похоронен с отрубленной головой, положенной ему в ноги в гробу или на деревянной доске с накинутым сверху саваном.

Обезглавливание не было редкостью в римский период — на его долю приходилось от двух до трех процентов всех захоронений — и считается, что оно связано с казнями.

Возможно, сказал г-н Коллард, считалось, что обезглавливание отделяет душу от тела или предотвращает воскресение умершего.

Курсор напоминает, что в Норвегии археологи нашли уникальные артефакты с руническими текстами.