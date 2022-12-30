Археологи сделали научное открытие, связанное с богами

Место, где провели исследование, в древности было важным политическим и экономическим центром.

Археологи из университета Кютахья Думлупинар нашли головы греческих богов, когда проводили раскопки в Древнем Айзаной, который находится на территории современного Чавдахисаре, Турция.

Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

Айзаной основали как фригийский город на западной окраине Фригийского царства. В эллинистический период город чередовался между гегемониями Пергамского и Вифинийского царств, а затем его начали контролировать римляне в 133 г. до нашей эры.

Его монументальные здания датируются периодом от ранней империи до 3 века нашей эры, когда Айзаной был важным политическим и экономическим центром в римской провинции Фригия Пакатиана.

После 7 века нашей эры Айзаной пришел в упадок, и некоторые здания на храмовом холме преобразовали в сельджукский период (1040 и 1157 годы нашей эры) в цитадель татарами Чавдар (так называется недавнее поселение Чавдархисар).

Археологи из Университета Кютахья Думлупинар проводили раскопки в непосредственной близости от римских мостов, пересекающих ручей Пенкалас, приток реки Риндакос.

Ученые нашли каменные головы, изображающие греческих богов, а именно:

Эрос (бог любви и секса);

Дионис (бог сбора винограда, виноделия, садов и фруктов, растительности, плодородия, безумия, ритуального безумия, религиозного экстаза, празднества, и театр);

Полубог Геракл (герой в греческой мифологии и сын Зевса и Алкмены)

Некоторые другие боги из греческого пантеона.

Heads of several Greek gods found during excavations at Aizanoi https://t.co/jzV8rvH4y8 via @HeritageDaily — #Archaeology News — HeritageDaily (@HeritageDaily) December 28, 2022

Археологи также нашли почти готовую статую, у которой не хватало только половины пьедестала и одной ноги. Высота статуи превышает 2 метра и изображает мужскую фигуру. Эксперты пока что не выяснили, представляет ли она важную фигуру из Айзаной, легендарного героя или Бога.

По словам профессора и доктора Гёкхана Джошкуна из Университета Кютахья Думлупинар также были найдены блоки, принадлежавшие мосту, солнечные часы и множество мраморных скульптур.

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