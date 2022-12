Археологи сделали научное открытие, связанное с богами

Археологи из университета Кютахья Думлупинар нашли головы греческих богов, когда проводили раскопки в Древнем Айзаной, который находится на территории современного Чавдахисаре, Турция.

Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

Айзаной основали как фригийский город на западной окраине Фригийского царства. В эллинистический период город чередовался между гегемониями Пергамского и Вифинийского царств, а затем его начали контролировать римляне в 133 г. до нашей эры.

Его монументальные здания датируются периодом от ранней империи до 3 века нашей эры, когда Айзаной был важным политическим и экономическим центром в римской провинции Фригия Пакатиана.

После 7 века нашей эры Айзаной пришел в упадок, и некоторые здания на храмовом холме преобразовали в сельджукский период (1040 и 1157 годы нашей эры) в цитадель татарами Чавдар (так называется недавнее поселение Чавдархисар).

Археологи из Университета Кютахья Думлупинар проводили раскопки в непосредственной близости от римских мостов, пересекающих ручей Пенкалас, приток реки Риндакос.

Ученые нашли каменные головы, изображающие греческих богов, а именно:

