Археологи сделали редкое открытие, связанное с Железным веком

Исследователи из Лондонского музея археологии нашли заболоченные останки Железного века, когда проводили раскопки в Бедфордшире (Англия).

Об этом сообщает Mola.

Открытие было сделано во время работ по модернизации дороги от A428 Black Cat до Caxton Gibbet, предложенной National Highways, где команда обнаружила деревянные предметы железного века, хранившиеся в заболоченной земле в течение 2000 лет.

Открытие невероятно редкое, так как обычно древесина разлагается и разрушается грибками и микроорганизмами, такими как бактерии. Менее 5% археологических памятников по всей Англии имеют свидетельства того, что древесина сохранилась с этого периода. Однако заболоченные условия на этом месте означают, что кислород не может проникать в древесину, что препятствует размножению бактерий.

В ходе раскопок были обнаружены следы неглубоких колодцев для сбора воды, в одном из них была прекрасно сохранившаяся 2000-летняя деревянная лестница. Команда также обнаружила плетеные панели (плетеные ветки и ветки), покрытые мазком, который был сделан из таких материалов, как грязь, щебень и солома или шерсть животных, чтобы выровнять колодец, в дополнение к небольшим столбам и кускам дерева.

«Мы можем многому научиться у этих деревянных предметов. Помимо возможности увидеть, как люди изготавливали и использовали их в повседневной жизни, выяснение того, какой тип дерева они использовали, расскажет нам о деревьях, которые росли в этом районе. Это может помочь нам реконструировать, как ландшафт выглядел бы в то время и как этот ландшафт менялся на протяжении всей истории», ‒ рассказали в университете.

Будущие исследования будут посвящены сохранившимся насекомым, семенам, растениям и пыльце, что позволит команде получить новое представление о том, как выглядели флора и ландшафт Бедфордшира и Кембриджшира в железном веке. Ученые уже смогли идентифицировать некоторые из растений, растущих поблизости, в том числе лютики и тростник.

«Курсор» сообщал, что найдено поселение охотников-собирателей каменного века, которому более 10 тысяч лет.