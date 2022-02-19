Археологи в Абу-Даби обнаружили здания возрастом 8500 лет

Обнаружение подобных сооружений доказывает, что неолитические поселения существовали в этом районе до того, как были проложены дальние морские торговые пути.

Археологи из Департамента культуры и туризма (DCT) в Абу-Даби обнаружили новые доказательства существования самых ранних построек возрастом более 8500 лет.

Находка включает каменные сооружения на острове Гага к западу от города Абу-Даби, ученые сейчас изучают их.

Эта находка доказывает тот факт, что неолитические поселения появились в этой местности еще до того установления дальних морских торговых путей. Ученые подозревают, что в этих регионах существовала ранее своя местная экономика.

Председатель DCT Абу-Даби сообщил, что эти находки показывают, что в Абу-Даби еще очень много ранее неизведанных находок и у этого района еще более давняя и интересная история, чем раньше предполагали ученые.

Обнаруженные постройки представляют собой простые круглые помещения со стенами из камня, сохранившиеся до высоты около метра. Сотни артефактов, таких как каменные наконечники стрел и другие инструменты, используемые для охоты, также были обнаружены внутри комнат. Археологи считают, что это, скорее всего, дома для небольшой общины. В руинах также были обнаружены человеческие останки возрастом 5000 лет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что учёные обнаружили первые признаки хирургических вмешательств на черепе возрастом 5 тысяч лет.

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