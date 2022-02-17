Учёные обнаружили первые признаки хирургических вмешательств на черепе возрастом 5 тысяч лет

Семь порезов, обнаруженных возле левого слухового прохода на черепе возрастом 5300 лет, указывают на то, что человек с некоторыми «анатомическими знаниями» предпринял примитивную хирургическую операцию, чтобы облегчить возможную боль в ухе.

Череп, который, согласно анализу, принадлежал пожилой женщине, был найден среди других человеческих останков примерно 100 человек в 2018 году в большой однокамерной многофазной гробнице, известной как Дольмен Эль-Пендон в Рейносо, Бургос в Испании.

«Эта находка станет самым ранним доказательством хирургического вмешательства на ухе в истории человечества», — говорится в отчете исследователей, опубликованном в Scientific Reports.

«Что мы можем сказать, так это то, что некоторые люди достигли определенной степени анатомических знаний и опыта в качестве «целителей» или начинающих врачей», — сказал один из исследователей.

Исследователи говорят, что следы вмешательств указывают на то, что женщине была проведена хирургическая процедура, возможно, для облегчения боли во внутреннем ухе.

Неизвестно, проводились ли процедуры одновременно или в разные периоды, сказали они, но специфический рост костей вокруг этой области указывает на то, что женщина пережила обе процедуры.

По словам исследователей, доисторический хирург должен был сначала определить местонахождение проблемы, а затем успешно выполнить процедуру.

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