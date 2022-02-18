В Британии показали артефакты, раскрывающие секреты Стоунхенджа

Выставка «Мир Стоунхенджа» в Британском музее представила свыше 430 артефактов бронзового века. Среди экспонатов — такие сокровища как золотая «шляпа» и древняя карта звездного неба из Германии.

На этой неделе в Британском музее открылась уникальная выставка «Мир Стоунхенджа«, которая может похвастаться 430 артефактами (две трети из них были предоставлены в аренду в общей сложности 35 учреждениями).

Среди сокровищ, представленных на выставке, можно увидеть небесный диск Небры, который считается самым древним изображением космоса, а также Сихендж, потрясающий доисторический деревянный круг, который находился в английском графстве Норфолк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений British Museum (@britishmuseum)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений British Museum (@britishmuseum)

При этом одним из самых удивительных элементов выставки является полное отсутствие друидов – о них не найти ни одного упоминания. Это правда, что ученые, изучающие Стоунхендж, до смерти устали от друидов, которых популярно и ошибочно связывают с памятником с тех пор, как антиквары, к примеру Уильям Стьюкли, начали его изучать еще в 18 веке.

Куратор Нил Уилкин сказал, что «Стоунхендж — не эпоха друидов», и что для их включения «выставку придется значительно расширить».

Предметы выставки, поясняется во введении, отслеживают фундаментальные изменения «отношений людей с небом, землей и одних людей с другими». Важность солнца как источника света и плодородия, а также связь, которую монолиты устанавливают между небом и землей, — это одна из концепций, которые рассматриваются на выставке.

Ранее редакция Курсора писала, что NASA показало редкие светящиеся облака вокруг взорвавшейся звезды.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.