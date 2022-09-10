Астрофизик рассказала, что случится с человеком, попавшим в черную дыру

Черные дыры представляют собой объекты с высоким показателем плотности и очень сильной гравитацией. С них не может выбраться даже свет, если он попадает внутрь черной дыры.

На протяжении долгого времени о черных дырах практически не было никакой информации, но в последнее время ученые стали больше понимать о том, что это за объекты и каким законам физики они подвергаются. Особенно интересным остается вопрос относительно того, что случится с человеком, если он окажется внутри столь мощного космического объекта.

Об этом говорится в материале портала Новости планеты.

В частности, астрофизик Беки Сметерст говорит, что на самом деле черные дыры не являются тем, чем их называют — это больше напоминает очень плотное скопление материи. При этом они не будут выступать в качестве «ворот», которые ведут в определенное место.

«Нельзя говорить о том, что черные дыры являются черными, ведь на самом деле они считаются наиболее яркими объектами во всей Вселенной. При этом излучение будет происходить от области, находящейся вокруг черной дыры. Вещество вокруг может светиться в разных диапазонах и издает радиоизлучение», — говорит Сметерст.

По ее словам, черные дыры имеют свой собственный «горизонт событий». Это определенная точка, при достижении которой материя не может вернуться, а за «горизонтом событий» располагается сингулярность – единственная точка, в которой находится невероятно большая масса черной дыры.

«Если человек окажется внутри черной дыры, с его телом начнет происходить процесс спагеттификации. Чем ближе к объекту будет находиться человек, тем больше его тело начнет растягиваться. Процесс будет невероятно болезненным», — пояснила астрофизик.

Интересным моментом является то, что если человек будет находиться на безопасном расстоянии от черной дыры, то он будет видеть совершенно другую картинку. Во время приближения к «горизонту событий» черная дыра будет казаться больше. Она способна искривлять свет так, чтобы казаться намного больше, чем есть на самом деле.

«Процесс спагеттификации может не начаться сразу же после пересечения «горизонта событий». На это будет влиять размер черной дыры, ведь между «горизонтом событий» и сингулярностью может быть очень большое расстояние», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, астрономы получили обновленное изображение черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Также Курсор информировал о том, что ученые нашли первую «свободно плавающую» черную дыру, поскольку она движется вокруг нашей галактики Млечный Путь.