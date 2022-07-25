Астрономы нашли самую большую нейтронную звезду, она в 2,5 раза тяжелее Солнца

Исследователи назвали объект PSR J0952-0607, и он является самой тяжелой нейтронной звездой в истории наблюдений.

Исследователи обнаружили самую массивную нейтронную звезду в истории наблюдений. Обычно объекты такого размера и массы уже сформировались в черные дыры.

Предыдущим рекордсменом была нейтронная звезда PSR J0740+6620 в северном созвездии Жирафа (Camelopardalis), которая в 2,08 раза массивнее Солнца.

Однако если нейтронная звезда становится слишком массивной, она разрушается под собственным весом и превращается в черную дыру. Поэтому ученые хотят понять, какой максимальной массы может достичь нейтронная звезда. PSR J0952-0607 находится в созвездии Секстант. Она находится на расстоянии 20 000 световых лет от Земли, далеко над плоскостью галактики, в гало Млечного Пути.

Нейтронная звезда излучает импульс радиоволн при каждом вращении, поэтому астрономы классифицируют этот объект как пульсар. Впервые о пульсаре было сообщено в 2017 году, он вращается со скоростью 1,41 миллисекунды в секунду, что быстрее, чем все остальные пульсары. Поэтому ученые решили изучить этот объект — быстрое вращение заставило их заподозрить, что пульсар может быть очень тяжелым.

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