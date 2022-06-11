Ученые выяснили, какой была Вселенная в первое время после Большого взрыва

Ученые увидели, как связаны между собой межгалактический газ, темная материя и нейтральный водород и что они хорошо организованы в особом порядке.

Группа ученых из Института астрофизики Канарских островов выяснили, как выглядела наша Вселенная в первое время после Большого взрыва. Важно, что речь идет о первых нескольких секундах ее «жизни». Для этого была создана специальная компьютерная модель, симулирующая формирование межгалактической среды, газа и пыли.

Об этом издание сообщает Space.

При помощи новой компьютерной модели ученые увидели распределение темной материи на ранних этапах существование Вселенной.

Кроме того, симуляция показала экспертам, где именно находились облака газообразного водорода. Это уже дает возможность ученым выяснить, что содержится в межгалактической среде газа и пыли.

Кроме того, наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Астрономы называют космическим рассветом тот период в истории ранней Вселенной, когда зажглись первые звезды и свет начал распространяться в пространстве. Этот период последовал за так называемыми Темными веками. Первые звезды были очень массивными и недолговечными, потому что они постоянно взрывались.

Еще напомним, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

Также Курсор сообщал, что в новый мощный телескоп NASA врезался микрометеороид.