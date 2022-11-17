Биологи достали целого аллигатора из гигантского питона

Ученые вскрыли огромное раздутое тело питона и достали целого крокодила, который, очевидно, проиграл свой бой за жизнь с рептилией.

Бирманские питоны, получившие в последнее время широкое распространение на юго-востоке США, не отличаются избирательностью в пище, и в их чревах часто обнаруживаются интересные объекты. Недавно во Флориде огромный 5,5-метровый питон попался с целым аллигатором внутри.

Об этом сообщает Science Alert.

Скорее всего, питоны попали в этот регион случайно, будучи умышленно выпущенными из частных владений. Бирманские питоны считаются одними из самых крупных рептилий на Земле и, к тому же, не слишком переборчивы в еде.

После распространения в среде, где для них нет естественных врагов, питоны достигают размеров в 15 метров. Теперь эти гиганты терроризируют обитателей заповедников, ведь питоны могут поглощать животных, в несколько раз превышающих их размер.

Исследователи заявили, что питоны поедают в заповедниках не только мелких животных, но и могут проглотить белохвостого оленя или аллигатора.

Во Флориде ученым попался питон, проглотивший аллигатора. Позже они выложили видео, где показали, как доставали аллигатора из гигантской змеи.

Рози Мур, геофизик из Флориды, сообщила, что питон с выпуклым животом был передан в исследовательскую лабораторию для проведения вскрытия, с целью сбора научных образцов и изучения его рациона.

Она поделилась видео, на котором аллигатора вытаскивают из пищеварительного тракта 18-футового питона (5,5м).

«Я тоже подумала, что это довольно мерзко, а я привыкла к некропсиям и прочим вещам», — сказала Мур. Она рассказала, что ученые делали перерывы и выходили из комнаты, чтобы избавиться от ужасного запаха.

По словам Рози Мур, процесс препарирования питона в действительности не самое приятное зрелище, однако это позволит ученым изучить привычки змей, которые активно уничтожают местную экосистему.

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