Ошибка в навигации: пчелы поселились на покрытом льдом острове

Популяция пчел, скорее всего, случайно попала на остров, находящийся далеко за полярным кругом.

В результате какой-то внутренней ошибки пчелы заселили арктический остров, покрытый снегом и льдом.

На ледяном острове в Баренцевом море были обнаружены пять видов пчел, сообщает Newsweek.

Пчелы способны преодолевать большие расстояния, поэтому, скорее всего, эти виды мигрировали с материка на расстояние более 40 миль, пояснил научный сотрудник Григорий Потапов.

Остров Колгуев находится в тундровой зоне, чуть ниже ледяных шапок Арктики. Таким образом вокруг острова постоянно дуют суровые ветры, создавая неподходящие условия для любых насекомых.

«Удивительно, что такое разнообразие шмелей колонизировало столь бесплодный остров намного севернее полярного круга. Зимы там чрезвычайно длинные и суровые, и зимующие [пчелиные королевы] должны быть способны переносить низкие температуры в течение многих месяцев», — рассказал Ларс Читтка, руководитель лаборатории пчелиной сенсорики и автор новой книги «Разум пчелы».

«Обычно такие колонизации происходят, когда осемененной пчелиной матке удается пересечь море и добраться до острова — но матка, намеренно летящая в открытое море рискует погибнуть почти наверняка. Поэтому королевы, положившие начало этим популяциям, скорее всего, попали на остров случайно, возможно, занесенные сильными штормами».

Изменение климата может объяснить, как пчелам удается выживать в таких условиях, поскольку они могут быть не такими холодными, как раньше.

«Вполне правдоподобно, что потепление климата способствует повысить шансов пчел на выживание «, — пояснила Ларс Читтка.

Но изменение климата также несет негативные последствия для вида.

«Несколько лет назад остров Колгуев попал в новости, потому что местная популяция оленей почти полностью исчезла — отчасти в результате неправильного управления, но также и в результате изменения погоды, — говорит Читтка. — Ледяные дожди покрыли и без того скудную растительность, что привело к голоду оленей, но там, где олени не могут добраться до листьев, пчелы тем более не могут добраться до цветов».

Поэтому остается загадкой, как и почему на этом снежном острове оказались пчелы, как они выжили без солнца и тепла в таких условиях.

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