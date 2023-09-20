Блогер стал богатым, когда купил возвращенные товары с Amazon не зная, что внутри

"Покупка в слепую" окупилась с лихвой.

Американский блогер решил рискнуть и приобрести поддон с товарами возвращенными с Amazon за 675 долларов, но ему было неизвестно, какие именно предметы находятся внутри.

Об этом сообщает Mirror.

По словам Коннора, он был в компании Detroit Pallet Liquidation, которая имеет поддон за 2400 долларов. Речь идет о ликвидационном предприятии, куда Amazon отправил посылки.

Блогер признался, что сперва распаковка посылок его разочаровала. Так, он нашел корзину для белья, воздушные фильтры, шины для газонокосилок, картины с изображением морского побережья и множество товаров для детей, среди которых автокресло, подушка для беременных, пеленальный столик и капсула для сна.

После он изучил ряд других посылок и нашел уже более интересные предметы. В частности, он упомянул об огромном поплавке для бассейна, разбитом чайнике, наборе для метания топора, столовых приборах для вечеринок, подушках для стула, деревянном органайзере, чехлах для автомобильных сидений и бокалах для вина.

"С точки зрения прибыли это лучшее, что я открывал за все время. Большая часть этих вещей, даже если они не для вас, прекрасно подойдут для перепродажи. Так что если вы любите покупку вещей и их перепродажу, то этот товар идеально подходит для этого. У нас уже 600 с чем-то долларов, а мы даже не приблизились к завершению! Это самая большая сделка в слепую, которую мы осуществляли за все время", – поделился парень.

Самая ценная вещь – автомобильные катушки за 1200 долларов. Также Коннору посчастливилось стать владельцем сейфа, штатива, метлы, сковороды, книжного шкафа, органайзера для душа, тарелок, подвесного цветочного горшка, чехла для палатки, стойки для шин, хранилища для бассейна, настольного шкаф и палатки.

Подсчитав все новинки, блогер пришел к выводу, что он может получить прибыль в размере 3 350 долларов.