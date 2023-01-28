Более трети тропических лесов Амазонки деградируют из-за человека

Уничтожение лесов – это полная вырубка растений, а деградацией ученые называют частичную потерю растительности из-за деятельности человека, часто скрытого под кронами больших деревьев.

Эксперты подсчитали, что сейчас более трети тропических дождевых лесов Амазонки деградируют из-за деятельности человека.

Об этом информирует издание The Guardian.

Отмечается, что пожары, изменения назначения земель, вырубка и нехватка воды ослабили устойчивость почти в 2,5 миллиона квадратных километров леса. Сейчас леса стали более сухими, чем раньше, так что в будущем ученые прогнозируют там масштабные пожары.

«Уничтожение лесов – это полная вырубка растений, а деградацией ученые называют частичную потерю растительности из-за деятельности человека, часто скрытого под кронами больших деревьев. Ученые утверждают, что количество высвобождаемого в результате деградации углерода может быть даже больше, чем от вырубки лесов», — говорится в материале.

С помощью спутниковых снимков исследователи выяснили, что в настоящее время под угрозой уничтожения находятся 38% амазонских тропиков. Так, за последние 50 лет в Бразилии полностью вырубили 17% тропических лесов. Новый президент страны Луис Инасио Лула да Силва пообещал изменить экологическую политику и добиться нулевой вырубки лесов. Но ученые говорят, что необходимо работать также над вопросом деградации лесов во избежание пожаров.

Как сообщал Курсор, специалисты NASA показали, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Также Курсор информировал о том, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру.