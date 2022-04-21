Британский медик рассказал, от чего умер Иисус

В своём исследовании Патрик Пуллихин, бывший невролог Восточного университета Кентукки, установил точную причину смерти Иисуса Христа.

Об этом сообщает Gb News.

Профессор Пуллихин пришел к выводу, что причиной смерти Иисуса было смертельное кровоизлияние, возникшее вследствие вывиха плеча. Эта травма была получена, когда он тащил крест для распятия. Библия подробно описывает, как римские солдаты после нескольких часов пыток пронзили Спасителя копьями. Эксперт уверен, что основной причиной смерти все же стала травма плеча, вызвавшее кровотечение.

Профессор сказал, что на плащанице изображен человек с вывихнутым плечом. Травма была очень серьезной — правая рука была на 10 сантиметров ниже левой. Когда Иисус был распят, довольно крупная подключичная артерия разорвалась, вызвав сильное внутреннее кровотечение. Вскоре кровообращение нарушилось, и наступила смерть.