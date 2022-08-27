Британский ученый вывел точную формулу детской истерики

Наблюдения математика позволили точно сформулировать выражение для определения времени начала истерики у ребенка, сидящего на заднем сиденье автомобиля.

Дети с трудом переносят отсутствие внимания, особенно если у них нет возможности свободы передвижения в этот момент. Поэтому при езде в машине с детьми многие родители вынуждены терпеть детские истерики.

Интересные исследования проводил английский математик Джеймс Хайнд из Университета Ноттингем-Трент. Ему удалось сформулировать точное выражение для вычисления вероятности и времени начала истерики, которую закатывают дети во время длительных переездов на заднем сиденье автомобиля.

Формула выглядит так: T = 70 + 0,5 E + 15F – 10S.

Время начала истерики Т — это то время, которое пройдет до начала криков с заднего сиденья.

Ученый доказал, что вероятность истерики уменьшается при увеличении времени, потраченного на развлечения (E), а дополнительная еда (F) позволяет родителям отложить час Х на 15 минут.

Однако статист зафиксировал, что присутствие рядом братьев или сестер (S) играет против водителя, ускоряя промежуток тишины и приближая время истерики.

Наблюдения доктора Хайнда проводилось с учетом опросов двух тысяч родителей. Ученый зафиксировал, что время до истерики (T) обычно составляет 70 минут.

При этом наблюдения показали, что обычный ребенок спросит, когда мы уже приедем, уже спустя 32 минуты в пути, и сделает это минимум четыре раза во время поездки.

Согласно ответам родителей, доктор зафиксировал, что скука является основной причиной истерик на заднем сиденье на 68%, длительная поездка — на 62% и голод — на 57%.

Таким образом, согласно формуле, один ребенок на заднем сиденье с учетом попыток развлечь его и перекусов время от времени сможет провести без истерики два часа. Но если у вас два ребенка, то это время сократится всего до 40 минут.

Ранее «Курсор» писал, что ученые выяснили, что кошки предпочитают манипулировать женщинами.

Кроме этого, недавно ученые сделали интересное открытие, касающееся людей с отсутствующей половиной мозга.