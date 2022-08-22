Ученые выяснили, что кошки предпочитают манипулировать женщинами

Кошки очень требовательны к людям и далеко не с каждым готовы идти на контакт. Но установлено, что эти животные больше любят женщин.

Команда исследователей во главе с Куртом Котршалем из Научно-исследовательской станции Конрада Лоренца и университета Вены сделала видеосъемку и позже проанализировала взаимодействие между 41 кошкой и их владельцами в течение продолжительных периодов.

Результаты исследования опубликованы журнале «Behavioural Processes».

Ученые изучали поведение как кошек, так и владельцев. Исследователи определили, что кошки и их владельцы сильно влияют друг на друга. И каждый из них весьма часто манипулирует поведением другого. Причем, животные это делают намного чаще.

Ученые установили, что женщины, как правило, взаимодействуют со своими кошками куда больше, чем мужчины. Кроме того, кошки больше привязываются к женщинам. Вероятно, причина этого в том, что женщины лучше понимают их жесты и чувствуют, чего они хотят. А еще — женщин куда легче разжалобить, умилить и получить в итоге то, чего хочет животное.

Также «Курсор» рассказывал о том, что исследователи хотят «воскресить» вид животных, последний представитель которых вымер почти 100 лет назад.

Кроме этого, недавно ученые сделали интересное открытие, касающееся людей с отсутствующей половиной мозга.