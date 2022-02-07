Бывший глава NASA планирует построить роботизированный форпост между Землей и Луной

Стив Юрчик, бывший администратор NASA, запустил стартап Quantum Space, который будет заниматься постройкой роботизированных форпостов между Луной и Землей.

Известно, что цель многообещающего стартапа — построить систему автономных станций в окололунном пространстве, то есть в области между Землей и её спутником.

Об этом сообщает научно-популярное издание «The Verge».

По сути компания будет заниматься постройкой транспортной космической инфраструктуры от Земли до Луны.

Цепочка станций поможет в будущим государственным и частным организациям путешествовать к лунной поверхности.

Сообщается, что автономные роботизированные форпосты смогут разворачивать спутники, хранить полезную нагрузку, заправлять космические аппараты и создавать стабильные каналы связи между Луной и Землей.

«Мы знаем, что в ближайшее десятилетие вокруг Луны и на ее поверхности будет происходить много активности, в первую очередь за счет программы «Артемида»», — отметил бывший глава NASA.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что возле Земли пролетит потенциально опасный астероид.

По словам ученых, диаметр космического камня составляет около 1,3 километра. Его скорость движения – более 43 тысяч километров в час. Он приблизится к нашей планете на расстояние, которое в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

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