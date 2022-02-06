Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

По словам ученых, диаметр космического камня составляет около 1,3 километра. Его скорость движения – более 43 тысяч километров в час. Он приблизится к нашей планете на расстояние, которое в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Ученые из NASA сообщили о том, что к нашей планете направляется потенциально опасный астероид 138971. По словам экспертов, астероид подлетит к Земле уже четвертого марта 2022 года.

Об этом сообщает портал Newsweek.

Стоит отметить, что, если астероид меньше 152 метров в диаметре и не приблизится к Земле на расстояние менее 7,7 миллионов километров, то этот космический камень не будет соответствовать классификации NASA в разделе «потенциально опасных» астероидов.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается. Черная дыра не выпускает никаких объектов за свои пределы, а потому ее невозможно увидеть в телескоп. Однако ученые из Корнеллского университета смогли сделать это при помощи архивных данных космического телескопа Hubble.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Еще напомним, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

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