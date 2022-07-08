Бывший сотрудник раскрыл секреты Facebook: компания нарушала протоколы безопасности пользователей

Бывший специалист по проверке контента Facebook рассказал о нарушении компанией требований конфиденциальности цифровых данных своих пользователей.

Уволенный сотрудник Facebook подал в суд на Meta Platforms Inc. Он уверяет, что его увольнение связано с несогласием с введенным тогда протоколом безопасности компании. Это нововведение позволило сотрудникам активировать удаленные пользователями данные.

Бреннан Лоусон подал иск на материнскую компанию Facebook, поскольку он поставил под сомнение законность нового протокола, озвученного на собрании коллектива в конце 2018 года, и после этого его уволили.

Лоусон был безработным 1,5 года и теперь требует более 3 млн долларов компенсации от руководства компании.

Он раскрыл детали протокола: сотрудники отдела Escalations Team получили право «обходить стандартные протоколы конфиденциальности Facebook», получая информацию из приложения Messenger, которую пользователи удалили.

Подобными действиями сотрудники компании нарушали нормы конфиденциальности цифровых данных Евросоюза и решение Федеральной торговой комиссии, обязавшее Facebook информировать клиентов о своей политике сохранности данных.

По информации Лоусона, Facebook применяла этот протокол по настоянию правоохранительных органов в расследованиях касательно пользователей.

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