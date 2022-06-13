Частицы пластика обнаружены в снегах Антарктиды

Угроза распространения пластика по всему миру стала особенно реальной, когда ученые обнаружили следы пластиковых бутылок и пакетов в свежем снегу в Антарктиде.

Пластиковые предметы, являющиеся бичом современного мира, добрались и до идеально чистых снегов Антарктиды.

Исследования новозеландских ученых подтвердили, что частицы пластика размером до 5 мм были обнаружены при анализе взятых проб снега.

Оказалось, что литр талой воды, образовавшейся при нагревании антарктического снега, содержат около 30 микрочастиц пластика. И неудивительно, что чаще всего встречался именно пластик ПЭТ, который используется при производстве бутылок, посуды и пакетов.

Исследователи заявили: «Крайне опасно, что пластиковые частицы обнаружены в свежем антарктическом снегу. Это подчеркивает колоссальные масштабы мирового загрязнения даже в отдаленных частях нашей планеты».

Это вызвало опасения современных ученых относительно возможного ускорения процесса таяния льдов Антарктиды, поскольку вкрапления инородных частиц, особенно темного цвета, ускоряет процесс тепло- и светопоглощения и увеличивает темпы разрушения ледников.

Важно отметить, что к необходимости этих опытов ученые пришли после выявленных данных об попадании пластика в пищу пингвинам. Такие масштабы загрязнения окружающей среды неминуемо повлияют на природу Антарктиды, как и всего мира.

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