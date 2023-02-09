Чем на самом деле является Око Сахары ‒ исследование

Ученые подробно рассказали о феномене под названием Око Сахары, также известном как Ришат, ‒ геологическом образовании диаметров 50 км, расположенном в мавританской части пустыни Сахара в западно-центральной части в западно-центральной части Мавритании.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Структура является эродированным эллиптическим куполом осадочной породы, возраст которого варьируется от протерозойского (от 2500 до 538,8 миллионов лет назад) в центре до ордовикского (от 488,3 до 443,7 миллиона лет назад) песчаника по периферии.

Диаметр купола составляет 40 километров, а его внутренняя часть состоит из интрузивных и экструзивных магматических пород, включая риолитовые вулканические породы, габбро, карбонатиты и кимберлиты. Риолитовые породы были интерпретированы как потоки лавы, которые являются частью двух отдельных эруптивных центров, образованных остатками двух мааров, низкорельефного вулканического кратера, образовавшегося в результате фреатомагматического извержения (взрыв, вызванный контактом грунтовых вод с горячей лавой или магмой).

Габбровые породы образуют две концентрические кольцевые дайки: внутренняя кольцевая дайка имеет ширину 20 м и находится в 3 км от центра структуры, а внешняя кольцевая дайка ‒ ширину 50 м и расположена в 7–8 км от центра.

Предполагается, что процессы, сформировавшие структуру, ‒ результат либо метеоритного удара, либо глубокого магматического вторжения. На последнюю версию указывают аэромагнитные данные высокого разрешения.

Око Сахары впервые идентифицировали в 1950-х годах по аэрофотоснимкам, что привело к постоянным исследованиям геологов вплоть до 2008 года. В рамках последнего исследования ученые выяснили, что хребты и долины образованы дифференциальной эрозией чередующихся твердых и пластам мягких пород, поднятыми в виде купола нижележащим щелочным магматическим комплексом мелового периода.

Археологические исследования этого сооружения выявили свидетельства человеческой деятельности с многочисленными отложениями доашельских и ашельских артефактов, характеризующихся характерными овальными и грушевидными «рубильниками», обычно ассоциируемыми с Homo erectus и производными видами, такими как Homo heidelbergensis.

Ашельские инструменты производили в эпоху нижнего палеолита в Африке и большей части Западной Азии, Южной Азии, Восточной Азии и Европы. Их впервые разработали около 1,76 миллиона лет назад и произошли от более примитивной олдуванской технологии, связанной с Homo habilis.

Также были найдены ашельские стоянки, расположенные вдоль вади. Типы орудий, обнаруженные в ашельских комплексах, включают заостренные, сердцевидные, овальные, фикронные и полукруглые ручные топоры (относительно формы конечного орудия), тесаки, ретушированные отщепы, скребки и сегментные рубящие инструменты.

Географическое распространение ашельских орудий и, следовательно, народов, которые их изготовили, часто интерпретируется как результат палеоклиматических и экологических факторов, таких как оледенение и опустынивание пустыни Сахара.

Климат региона прошел через огромные колебания между влажными и засушливыми периодами за последние несколько сотен тысяч лет, что, как полагают, было вызвано изменениями климата Северной Африки.

Помимо этого найдены свидетельства неолитической активности с редкими, широко разбросанными наконечниками копий и другими артефактами, расположенными к северо-западу от внешнего кольца, хотя обычно отсутствующими в самых внутренних углублениях постройки. Из-за отсутствия навоза или идентифицируемых свидетельств постоянного проживания это привело к интерпретации, что сооружение использовалось только для кратковременной охоты и изготовления каменных орудий.

Согласно псевдотеории Fractal Source Research (FSR), эта структура ‒ остатки развитой допотопной цивилизации, а именно затерянного города Атлантиды, на основе сравнения измерений структуры с описаниями, которые принадлежат древнегреческому философом Платоном.

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