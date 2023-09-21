Чем полезны яблоки - врачи назвали 5 причин употреблять этот фрукт

Специалисты рассказали, какую пользу организму принесет этот продукт.

Яблоко является наиболее доступным фруктом не только летом, но и зимой. Часто мы обходим этот фрукт вниманием, впрочем врачи советуют употреблять его каждый день.

Об этом пишет "Health Shots".

Яблоки способствуют здоровому пищеварению. Яблоки являются хорошим источником растворимой и нерастворимой клетчатки, которая играет важную роль в поддержании здорового пищеварения, что предотвращает запоры.

Способствуют здоровью сердца. Красные яблоки снижают уровень холестерина, что может помочь снизить риск любого сердечно-сосудистого заболевания.

Яблоки борются со свободными радикалами. Богатые питательными веществами яблоки богаты кверцетином и витамином С , которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и помогают снизить риск хронических заболеваний.

Снижают риск диабета. Употребление яблок может быть связано с более низким риском диабета 2 типа. Врач говорит, что, возможно, это связано с содержанием в них клетчатки и антиоксидантов.

Улучшают состояние кожи. Содержащийся в яблоках витамин С способствует выработке здорового коллагена, который необходим для поддержания эластичности кожи.

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