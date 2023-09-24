Чем вредна пыль для здоровья человека - врач дала ответ

Когда пыль вдыхается в легкие, частицы атакуются иммунной системой.

Серый воздушный налет, который образовывается на полу и мебели, портит не только внешний вид помещений, но и способен нанести серьезный вред нашему здоровью.

Об этом на своей странице в Telegram рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, в домашней пыли содержится большое количество пылевых клещей, но больший вред для здоровья наносят не сами клещи, а разлагающиеся останки этих организмов и продукты их жизнедеятельности.

Дело в том, что попадая в носовые пути, они провоцируют аллергии, простуды, экземы, приступы астмы, акне, риниты хронического характера. Любимыми местами их обитания являются полотенца, мягкие игрушки, кровати, мебель, ковры.

Врач настоятельно рекомендует проводить генеральную уборку в квартире не реже одного раза в месяц, а небольшую влажную уборку - один раз или два в неделю. Также не забывайте о комнатных растениях, на листьях которых скапливается пыль.

"Курсор" писал ранее, что раз в неделю в доме желательно проводить полноценную влажную уборку, и особое внимание стоит уделить нескольким предметам, на которых скапливается самое большое количество пыли.

Еще мы писали, что в современном мире времени на частую уборку в доме остается совсем немного и чаще всего полы моют, а также пылесосят — не чаще одного раза в неделю, а то и реже. Но оказывается, для поддержания чистоты в доме этого недостаточно.

Напомним, что обычная бытовая пыль состоит из сотен разновидностей частиц: это минеральные частицы, отмерших чешуйка кожи, частицы тканей из ковров, одежды, пыльца растений, шерсть домашних животных и огромное количество микроорганизмов.