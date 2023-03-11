Ученые рассказали, как часто нужно пылесосить и мыть пол

Как часто нужно мыть полы, пылесосить и что об этом думают ученые — рассказывает портал rbc.ua.

В современном мире времени на частую уборку в доме остается совсем немного и чаще всего полы моют, а также пылесосят — не чаще одного раза в неделю, а то и реже. Но оказывается, для поддержания чистоты в доме этого недостаточно.

То, что мы привыкли называть пылью — это твердые частицы размером от 10 до 0,01 микрона. Если они меньше 10 мкм, то способны свободно перемещаться в пространстве и даже просто витать в воздухе. Когда они достигают 50 мкм, то начинают постепенно оседать на разных поверхностях.

Пыль не появляется сама по себе, хотя нам порой именно так и кажется. Частицы формируются из шерсти, перхоти, перьев — от жизнедеятельности человека и домашних животных. Добавьте сюда частицы насекомых, мошек, которые кружатся порой над цветами или на кухне.

Еще пыль формируется из фрагментов волос и кожи человека, частиц нейлона, стекловолокна, тканей, бумаги — всего, что мы используем в быту. В пыль трансформируются даже мелкие частицы материалов, из которых сделано наше жилье, стены, пол, потолок.

Но самое неприятное — в пыли живут микроскопические пылевые клещи. Они есть в любой квартире, и очень давно. И опасны не они сами, а их отходы жизнедеятельности.

Кроме того, пылинки способны впитывать в себя любые вещества, которые попадают в квартиру. А в таких частицах можно найти множество органических соединений и почти всю таблицу Менделеева.

Ученые провели исследование и изучили состояние нескольких тысяч квартир. Анализ показал, что влажная уборка действительно эффективна — количество пылевых частиц в воздухе снижается. Однако уже три дня их число снова становится прежним.

Это значит, что пылесосить или протирать пол стоит дважды в неделю. И такая уборка должна также включать в себя уборку пыли на всех поверхностях. Особенно, если в доме есть домашние животные и маленькие дети.

Микробиолог Джейсон Тетро считает, что чрезмерно увлекаться наведением чистоты в доме не стоит. И объявлять войну всем микроорганизмам в доме тоже не нужно. Дело в том, что жизнь в стерильных условиях по сути нужна только людям с ослабленным иммунитетом. Всем остальным даже нужно, чтобы какая-то часть микробов присутствовала в окружающей среде. Особенно там, где есть дети — иммунитет ребенка только учится встречаться с различными факторами внешней угрозы, и стерильная чистота на пользу не пойдет.

Что рекомендуют специалисты:

Постельное белье — нужно менять 1 раз в неделю, в крайнем случае — 1 раз в две недели. По возможности — чаще менять наволочки на подушках.

Раковины — мыть и дезинфицировать стоит ежедневно, даже если они чистые на вид. Раз в неделю — обработка специальными средствами.

Ковры — раз в неделю обрабатывать щеткой, пылесос — по необходимости.

Полы — в комнатах и спальнях мыть нужно 1-2 раза в неделю, на кухне — чаще. Зимой можно мыть немного реже, летом — чаще.

Душевая кабина или ванна — не реже одного раза в две недели. Занавески, шторы, стекла — раз в неделю, чтобы не было плесени.

Полотенца — кухонные стоит менять 1-2 раза в неделю, душевые — раз в 7-10 дней.

Дверные ручки — их нужно протирать не реже 1 раза в неделю, особенно на дверях в кухню, ванную и в туалете.

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