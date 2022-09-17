В чем скрытая опасность обычной домашней пыли

Обычная бытовая пыль состоит из сотен разновидностей частиц: это минеральные частицы, отмерших чешуйка кожи, частицы тканей из ковров, одежды, пыльца растений, шерсть домашних животных и огромное количество микроорганизмов.
Наличие пыли негативно сказывается на общем состоянии организма человека, сообщает storinka.
Из-за пыли в помещении могут возникнуть насморк или конъюнктивиты, а в редких случаях и серьезные проблемы со здоровьем. Если в доме живет питомец — кошка или собака — то в пыли могут содержаться яйца паразитов и пылевые клещи.
Эти частицы вызывают развитие аллергии. Часто симптомы аллергии на пыль схожи с простудой, что усложняет ее раннюю диагностику. Кроме того, аллергия может спровоцировать развитие бронхиальной астмы.
Аллерголог Елена Парецкая пояснила: «Продукты жизнедеятельности пылевых клещей состоят из гуаниновых белков. Эти белки аллергенны и могут провоцировать симптомы у склонных к аллергии детей и взрослых. Среди самых серьезных можно выделить бронхиальную астму и экзему, круглогодичный ринит».
Лучшими профилактическими средствами, по словам врачей являются здоровый иммунитет, частые проветривания и влажные уборки помещения.
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