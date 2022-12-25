Черная дыра поглотила звезду в реальном времени

Скорость и яркость таких явлений делают их особенно привлекательными для астрономов, которые в реальном времени видят, как гравитация черной дыры манипулирует материалом вокруг нее, создавая невероятные световые шоу.

Международная команда астрономов наблюдала, как в течение 100 дней черная дыра поглощала звезду, оказавшуюся слишком близко от нее.

Об этом пишет портал Cikavosti.

Отмечается, что событие произошло на расстоянии 250 миллионов световых лет. Весь процесс был снят, а также была построена ускоренная модель, позволяющая увидеть происходящее в течение одной минуты. Это всего лишь пятый случай, когда астрономам удается наблюдать поглощение звезды черной дырой.

Несколько телескопов NASA наблюдали, как массивная черная дыра разрывает и поглощает звезду, подошедшую слишком близко. Черная дыра расположена в центре галактики примерно в 250 миллионах световых лет от Земли. Ее масса составляет 10 миллионов масс Солнца.

«Процесс поглощения звезды чёрной дырой является примером приливного разрушения. Это очень быстрые (по космическим меркам практически мгновенные) процессы. … Скорость и яркость такого рода приливных разрушений делают их особенно привлекательными для астрономов, которые в реальном времени видят, как гравитация черной дыры манипулирует материалом вокруг нее, создавая невероятные световые шоу», — говорится в материале.

Ученые считают, что при таких событиях поток газа закручивается вокруг черной дыры, сталкиваясь сам с собой. Это создает ударные волны и направленные вне потоки газа, которые генерируют видимый свет, а также излучение, невидимое человеческому глазу, — ультрафиолет и рентгеновские лучи. Затем материал начинает оседать в виде диска, вращающегося вокруг черной дыры, как вода, вращающаяся вокруг слива в ванной. В этом случае вся серия событий заняла всего 100 дней.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 25 декабря, к Земле приблизятся три достаточно больших астероида — размером от 80 до 200 метров в диаметре. Вред планете они нанести не должны, однако, по словам астрономов, будут доступны для наблюдения.

Также Курсор писал о том, что во вторник, 6 декабря, на безопасном расстоянии пролетели три астероида: два из них размером с самолет, еще один – как автобус.