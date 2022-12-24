К Земле приближаются три огромных астероида

Каждое из трех небесных тел пролетит на близком расстоянии от нашей планеты, но только по космическим меркам.

В воскресенье, 25 декабря, к Земле приблизятся три достаточно больших астероида — размером от 80 до 200 метров в диаметре. Вред планете они нанести не должны, однако, по словам астрономов, будут доступны для наблюдения.

Об этом информирует Daily Star.

Отмечается, что первый астероид под названием 2022 YL1 имеет такую же ширину, как размах крыльев Boeing 777 – до 84 метров. Второй космический гость, 2013 YA14, имеет размеры от 50 до 110 метров. Самым же большим из них является 2022 TE14, размеры которого можно представить как 50-этажный дом — от 95 до 201 метра.

Директор обсерватории Spaceguard Center Великобритании Джей Тейт сообщил, что эти космические тела вращаются вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов.

«Однако, поскольку они относительно небольшие, астероиды могут достаточно легко сдвигаться по своему пути и развивать орбиты, пересекающие орбиты других планет», — отметил эксперт.

Каждый из трех астероидов пройдет довольно близко от Земли, но только по космическим меркам. К примеру, 2022 YL1 пролетит на расстоянии примерно 1,82 миллиона миль (2,9 млн км) от нашей планеты, что в масштабах Вселенной считается — «почти рядом». В то же время владельцы телескопов смогут их наблюдать.

Несмотря на расстояние в миллионы километров, астрономы называют такие астероиды «потенциально опасными», а 2022 TE14 даже обозначен как такой, что может угрожать падением на Землю.

Как сообщал Курсор, во вторник, 6 декабря, на безопасном расстоянии пролетели три астероида: два из них размером с самолет, еще один – как автобус.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.