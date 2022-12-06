Мимо Земли пролетят три огромных астероида — NASA

Ближе всего к нашей планете пролетит камень диаметром 21 метр. Его расстояние до Земли будет составлять примерно 1,68 млн км.

Мимо Земли во вторник, 6 декабря, на безопасном расстоянии пролетят три астероида: два из них размером с самолет, другой – как автобус.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что ближе всего пролетит камень, имеющий 21 метр в диаметре. Его расстояние до Земли будет составлять примерно 1,68 млн км. Ввиду относительно небольших размеров, никакой угрозы для нашей планеты он не несет.

Также, согласно сообщению, 12-метровое небесное тело пролетит на расстоянии 2,1 млн. км. Третий астероид – самый большой. Он размером с самолет — диаметром 28 метров. Это небесное тело удалено от Земли более чем на 5 млн км.

По словам астрономов, объекты размером до 150 метров не являются потенциально опасными для Земли.

Как сообщал Курсор, астероид шириной 1,5 км является крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет, и астрономы окрестили его «убийцей планет», поскольку последствия его столкновения будут ощущаться на нескольких континентах.

Астероиду, названному 2022 AP7, так долго удавалось избегать обнаружения, потому что он вращается в районе между Землей и Венерой. Чтобы обнаружить космические камни в этой области, астрономы должны смотреть в направлении солнца, а это, как известно, сложно из-за яркости солнца. Из-за этого астрономы имеют лишь ограниченное представление о природе астероидов, скрывающихся в этом регионе, и иногда могут случиться сюрпризы.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.