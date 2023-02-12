Четыре лучших фрукта, которые можно есть утром для похудения

Если вы хотите максимизировать влияние своей диеты на ваше самочувствие и достичь целей по снижению веса, вот четыре фрукта для ускорения вашего метаболизма.

Чтобы узнать больше о фруктах, которые можно есть по утрам для ускорения метаболизма, SheFinds поговорили с Джоной Бурдеос и Даной Эллис Ханнес.

Черника

Черника — это один из фруктов, который вы можете добавлять к своему завтраку каждый день, чтобы улучшить и сохранить свое оптимальное состояние. Флавоноид антоцианин, содержащийся в этом фрукте, помогает организму вырабатывать адипонектин. Это гормон, который был связан с более низким уровнем глюкозы, сдерживанием тяги к еде и ускоренным метаболизмом.

Грейпфруты

Грейпфрут — цитрусовый фрукт и отличный источник клетчатки и питательных веществ. Они особенно богаты витамином С, витамином А и антиоксидантами. Они также чрезвычайно низкокалорийны — всего 52 калории на грейпфрут среднего размера. Этот фрукт также содержит большое количество воды, поэтому он также отлично увлажняет.

Дыни

Когда дело доходит до потери веса, дыни — еще один низкокалорийный вариант фруктов, который вы можете добавить в свой утренний прием пищи. В зависимости от типа дыни, они составляют от 46 до 61 калорий на порцию из 1 чашки. «В них также много воды, чтобы помочь с увлажнением и чувством сытости. Как яблоки и ягоды, дыни можно нарезать и добавлять в хлопья, йогурт и смузи», — говорит Бурдеос.

Бананы

Вы, наверное, уже знаете, что бананы полезны для похудения. Ханнс предлагает есть этот фрукт каждое утро, чтобы повысить метаболизм и похудеть. «Менее спелые бананы также могут быть хорошим выбором из-за их резистентного крахмала, а когда они более зеленые, их углеводы перевариваются и [усваиваются] дольше», — отмечает она.

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