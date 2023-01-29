Четыре лучших перекуса с высоким содержанием клетчатки, которые ускорят метаболизм

Клетчатка помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови, поддерживает здоровое пищеварение и особенно важен, когда речь идет о контроле веса. По этим и многим другим причинам очень важно убедиться, что вы включаете достаточное количество клетчатки в свой ежедневный рацион, если хотите сбросить несколько фунтов, и один из лучших способов сделать это — регулярно выбирать закуски с высоким содержанием клетчатки, а не обработанные, нездоровые варианты.

SheFinds.com связались с Джоанной Вен, сертифицированным тренером по здоровому образу жизни и основателем Spices & Greens, чтобы узнать подробности о некоторых из ее любимых вариантов продуктов с клетчаткой.

1. Жареный нут

Если вам хочется чего-нибудь хрустящего, жареный нут — отличный вариант. Они не только вкусны, но и чрезвычайно полезны, особенно по сравнению с переработанными вариантами, такими как картофельные чипсы.

2. Попкорн

Но если вы не можете заставить себя сесть на поезд из нута, попкорн — еще один вариант, который рекомендует Вэнь: «Попкорн содержит большое количество клетчатки, а в воздушном виде он также содержит мало калорий», — говорит она. Только будьте осторожны с начинкой — слишком много масла принесет больше вреда, чем пользы. Вместо этого попробуйте немного соли и оливкового масла.

3. Орехи

Орехи — это проверенная и настоящая полезная закуска, которая предлагает невероятное количество питательных веществ, помогающих ускорить метаболизм, включая полезные жиры, магний, витамин B6 и многое другое. Этот суперпродукт всегда является отличным выбором для перекуса между приемами пищи. «Орехи, такие как миндаль или грецкие орехи, содержат полезные жиры и клетчатку, которые вместе снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и способствуют выработке хорошего холестерина (ЛПВП)», — объясняет Вэнь. Кроме того, они могут уменьшить воспаление, снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний и, конечно же, способствовать здоровой потере веса, обеспечивая длительное чувство сытости.

4. Яблоки

Нельзя отрицать, что яблоки — отличный фрукт для похудения. Вэнь объясняет, что у них есть «природные антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме для лучшего метаболизма пищи». Яблоки также могут поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина, уменьшая окислительный стресс и даже улучшая здоровье вашего кишечника, что может иметь большое значение, когда дело доходит до потери веса.

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