Назван напиток, который повышает стрессоустойчивость

Его неумеренное употребление может привести к необратимым последствиям.

Есть множество факторов, которые повышают стресс и нервное напряжение, а это в свою очередь негативно отражается на общем состоянии здоровья. Специалист по рациональному питанию Иван Алименко отметил, от каких напитков стоит отказаться, потому то они истощают в организме запас серотонина.

Об этом пишет Sputnik.

По словам медика, главным продуктом, который ухудшает психическое здоровья человека является алкоголь, в частности спирт. Регулярное употребление таких напитков приводит к истощению серотониновых запасов, а выработка серотонина помогает быстрее преодолеть стресс. Но если его запасы будут истощены, то организму будет сложнее расслабиться и успокоиться.

Более того, частое употребление алкоголя может полностью истощить запасы гормона и даже если вы потом перестанете употреблять спиртное, организм сам не сможет вернуть стрессоустойчивость. Придется использовать антидепрессанты.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали пять напитков, которые могут усугублять воспалительные процессы в организме, что чревато плохими последствиями для организма.

Еще мы писали, что энергетические напитки и кофе содержат рафинированный сахар, который может замедлять метаболизм. В частности, чрезмерное употребление айс кофе может нанести ущерб планам по снижению веса.

Напомним, что алкоголь в больших количествах губительно воздействует на организм и может привести к развитию многих серьезных заболеваний. И как оказалось, злоупотребляет такими напитками около 1,34 миллиарда человек на планете.

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