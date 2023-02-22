От слепоты до инсульта: четыре способа, которыми диабет влияет на общее состояние здоровья женщин

Сахарный диабет является одним из тех хронических заболеваний, которые широко распространены во всех странах мира. Состояние связано с повышенным уровнем сахара в крови, который со временем может нанести вред жизненно важным частям тела. Диабет может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, таким как сердечные приступы, почечная недостаточность, слепота и инсульт. Сегодня диабет стал серьезной проблемой, поскольку он может затронуть любого, от мужчин и женщин до детей и пожилых людей. Чтобы пролить свет на то, как диабет может повлиять на женщин, диетолог Ловнит Батра в своих историях в Instagram поделилась несколькими фактами об этом заболевании.

Влияние сахарного диабета на женское здоровье

1. По словам диетолога, женщины с диабетом в возрасте до 50 лет подвержены более высокому риску сердечных приступов и инсультов. Она говорит, что у женщин диабет увеличивает риск сердечного приступа примерно в четыре раза, а у мужчин этот фактор риска увеличивается в два раза. Ловнит Батра пишет, что примерно две трети женщин, страдающих диабетом, умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, женщины с диабетом умирают в более молодом возрасте, чем те, у кого нет избыточного уровня сахара в крови.

2. Было замечено, что женщины с диабетом также имеют более низкие уровни липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые в основном являются хорошим холестерином. У таких женщин повышен уровень триглицеридов или жира в крови, добавляет диетолог.

3. Диабет часто связывают с повышенным риском сердечных заболеваний. По словам диетолога, это заболевание делает женщин более склонными к сердечным заболеваниям после менопаузы. Это связано с тем, что диабет «отменяет защитное действие эстрогена на сердце женщины до наступления менопаузы», утверждает диетолог. Помимо этого, диабет также может привести к депрессии, заболеванию почек и слепоте у женщин.

4. Женщины с диабетом, как правило, испытывают нерегулярные менструации, особенно если их уровень глюкозы в крови не контролируется. Инфекции мочевыводящих путей и вагинальные дрожжевые инфекции также часто встречаются у женщин, страдающих хроническим заболеванием.

Читайте также: израильская компания научилась замораживать опухоль.