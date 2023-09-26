Что нужно для финансового успеха – советы от известного миллиардера

Детство бизнесмена прошло в бедности, но он все исправил.

Появились ценные рекомендации от 86-летнего американского миллиардера Билла Каммингса, которые могут помочь достичь успех.

Об этом сообщает Daily Mail.

Детство бизнесмена прошло в бедности. Он, его родители и сестра жили в однокомнатной квартире, но эти тяготы жизни не поставили крест на устремлениях Билла.

Американец утверждает, что еще в молодом возрасте получил полезный опыт и навыки благодаря многим мелким работам. Благодаря им он приобрел стойкость, нужную для построения финансового успеха.

По его словам, самыми важными свойствами являются упорный труд, желание, настойчивость и самоотверженность. 86-летний миллиардер считает, что их невозможно проявить на дистанционной работе.

По этой причине он рекомендует тем, кто гонится за успехом, работать в офисе. Среди всего прочего, благодаря этому виду работы человек будет более непосредственно взаимодействовать с коллегами и, возможно, научится от других людей чему-то полезному.

Еще одно важное умение для предпринимателя – умение решать проблемы, всегда возникающие на пути к успеху. Также он призывает проявлять активность и лидерство.

"Одна из самых важных вещей, которые следует помнить об удаче, – это то, что вы должны научить себя и ваших коллег распознавать ее, когда она приходит", – поделился он.

Каммингс в своей работе всегда хочет сотрудничать с командными игроками. По его мнению, именно благодаря этим факторам он создал огромную империю коммерческой недвижимости и стал финансово успешным.

Также "Курсор" сообщал, что блогер стал богатым, когда приобрел возвращенные посылки с Amazon, не зная, что внутри.