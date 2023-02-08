Что нужно сделать, чтобы блюда получались максимально полезными: советы экспертов

Во время приготовления пищи важно, чтобы продукты не потеряли свои питательные вещества. Есть несколько хитростей, которые должны знать все хозяйки.

Нутрициолог советует использовать минимум жидкости для варки или бланширования продуктов. Это необходимо для того, чтобы по минимуму «разбавлять» питательные вещества и витамины в блюде. Важно также помнить, что жидкость, которая осталась после приготовления овощей нужно использовать в пищу, ведь в именно ту воду «ушли» полезные вещества. Это может быть основа для супа, подливки или соуса.

После варки мяса на бульоне можно также приготовить гарнир.

Еще один важный совет — не снимайте кожуру с овощей до приготовления. Лучше вообще употреблять овощи с кожурой насколько это возможно.

Эксперт советует также стараться употреблять только свежеприготовленную пищу — не стоит наготавливать на неделю вперед. От хранения в холодильнике блюда теряют часть полезных веществ.

Эксперт советует съедать овощи в первые часы после приготовления. Ведь при взаимодействии с воздухом витамины из продуктов «выветриваются». К тому же нутрициолог рекомендует варить овощи целиком. Так они меньше подвержены влиянию тепла и воды.

Тарасюк отметила, что также стоит снизить время приготовления овощей, насколько это возможно. А вот для мыса, птицы и рыбы лучше выбирать максимальное время приготовления.

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