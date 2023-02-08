Что нужно сделать, чтобы блюда получались максимально полезными: советы экспертов

Во время приготовления пищи важно, чтобы продукты не потеряли свои питательные вещества. Есть несколько хитростей, которые должны знать все хозяйки.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Тарасюк в Instagram.
Нутрициолог советует использовать минимум жидкости для варки или бланширования продуктов. Это необходимо для того, чтобы по минимуму «разбавлять» питательные вещества и витамины в блюде. Важно также помнить, что жидкость, которая осталась после приготовления овощей нужно использовать в пищу, ведь в именно ту воду «ушли» полезные вещества. Это может быть основа для супа, подливки или соуса.
После варки мяса на бульоне можно также приготовить гарнир.
Еще один важный совет — не снимайте кожуру с овощей до приготовления. Лучше вообще употреблять овощи с кожурой насколько это возможно.
Эксперт советует также стараться употреблять только свежеприготовленную пищу — не стоит наготавливать на неделю вперед. От хранения в холодильнике блюда теряют часть полезных веществ.
Эксперт советует съедать овощи в первые часы после приготовления. Ведь при взаимодействии с воздухом витамины из продуктов «выветриваются». К тому же нутрициолог рекомендует варить овощи целиком. Так они меньше подвержены влиянию тепла и воды.
Тарасюк отметила, что также стоит снизить время приготовления овощей, насколько это возможно. А вот для мыса, птицы и рыбы лучше выбирать максимальное время приготовления.
Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.