Что произойдет с организмом, если перестать есть мясо

Все больше людей решают есть меньше животного белка или вообще не употреблять его. Ученые выяснили, как такое решение влияет на организм.

Мясо обеспечивает необходимые микроэлементы, такие как витамины группы В, железо и цинк, а также источник полноценного белка.

Об этом пишет real simple.

Как говорит сертифицированный диетолог Дэни Леви-Уоллинз, полноценная белковая пища содержит все девять аминокислот, которые считаются необходимыми для крепкого здоровья. Их не может производить человеческий организм, мы должны получать аминокислоты из внешних источников.

Полноценные белки можно получать из немясных источников, таких как молочные продукты, яйца и соевые продукты. Но мясо является доступным и эффективным источником. Отказ от него без правильной замены плохо повлияет на организм.

Если мясо просто убрать из рациона, а не заменить, потребитель рискует получить дефицит железа или B12, анемию и истощение мышц, объясняет Леви-Уоллинз. Потому вегетарианцам обязательно нужно спланировать, чем они собираются заменить этот продукт.

Исключение мяса из рациона имеет определенные преимущества. Например, уменьшение насыщенных жиров, холестерина и натрия – всех соединений, которые могут увеличить определенные риски для здоровья при таких состояниях, как сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление.

Некоторые исследования показывают, что замена мяса (в том числе красного и обработанного) на продукты растительного происхождения связана с увеличением продолжительности жизни.

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